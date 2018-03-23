Два детсада и школу с бассейном построят на северо-востоке столицы

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Два детских сада и школу с бассейном построят в столичном районе Северный. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Детские сады будут рассчитаны на 125 и 250 детей, а школа – на 825 учащихся. По словам главы департамента градостроительной политики Сергея Левкина, при школе будет работать физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном. Отмечается, что детский сад на 125 мест построит инвестор в ходе застройки одного из близлежащих участков.

Ранее жители района в своем обращении к Сергею Собянину обратили внимание на дефицит школ и детсадов. После этого мэр дал поручение скорректировать инвестиционную программу и включить туда детские сады и школу.