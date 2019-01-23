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19:00

Могилу художника Фалька признали объектом культурного наследия

город культура

19:00

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Фото: wikimedia.org/Qweasdqwe по лицензии CC BY-SA 4.0

Могилу художника Роберта Фалька, которая расположена на Калитниковском кладбище, признали объектом культурного наследия и взяли под охрану государства, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента культурного наследия столицы.

Глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов сообщил, что важнейшую роль в принятии этого решения сыграла ее историко-мемориальная ценность.

"Роберт Рафаилович внес существенный вклад в развитие отечественной и мировой культуры, а многие его произведения хранятся в крупных музеях России и Европы и экспонируются на международных выставках", – приводятся в сообщении слова Емельянова.

Также он отметил, что мемориал является элементом целостного комплекса кладбища.

Для того, чтобы захоронение включили в реестр объектов культурного наследия, нужно провести историко-культурную экспертизу.

Его запрещено сносить, а любые ремонтные и реставрационные работы нужно проводить по согласованию с департаментом культурного наследия и под контролем специалистов ведомства.

Ранее стало известно, что одной из новых улиц на ЗИЛе присвоили имя Фалька. В память о художнике, соединившем в своем творчестве русский модерн и авангард, безымянному проезду, который начинается от проектируемого проезда № 4965 и является 2-м параллельным проездом проектируемому проезду № 7023, присвоено название улица Роберта Фалька.

город культура

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