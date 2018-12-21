Движение в районе Васильевского спуска перекроют 26 декабря

Фото: портал Москва 24/Александр Сивцов

Участок в районе площади Васильевский Спуск перекроют 26 декабря, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Ограничения связаны с проведением общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце.

Перекрытия введут на Большом Москворецком мосту, площади Васильевский Спуск, а также улицах Москворецкая и Варварка. Перекрытие будет действовать с 8:30 до 15:00.

19 декабря в Кремле начали украшать главную новогоднюю елку страны. Первое праздничное представление в кремлевских стенах запланировано на 24 декабря. А уже 26-го числа школьники со всей страны приедут на президентскую елку.