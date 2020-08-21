Москвичи могут поставить автомобиль на учет в трех центрах "Мои документы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жители столицы могут поставить автомобиль или мотоцикл на учет в трех флагманских офисах "Мои документы", сообщает РИА Новости.

По словам и. о. руководителя флагманского офиса в ЦАО Михаила Жиганова, москвичи могут зарегистрировать транспортные средства с начала 2018 года.

"Именно тогда по решению мэра Москвы вместе с открытием первого флагманского офиса ЦАО нашим посетителям стала доступна эта уникальная услуга. Мы первые из центров госуслуг в России, кто начал ее оказывать", – заявил он.

Жиганов добавил, что сегодня, помимо центрального офиса, такую услугу можно получить в "Моих документах" в ЮЗАО и ЮАО. В этих офисах владельцы транспортных средств могут также снять их с учета или внести изменения в регистрационные данные.

Как отметил Жиганов, флагманы специально оборудованы площадками для осмотра автомобилей.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о регистрации транспортных средств в центрах госуслуг "Мои документы".

По его словам, новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ, они же выдадут готовые документы.