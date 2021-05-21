Москва онлайн покажет, как уличные художники создают мурал в Перове

Фото: предоставлено организаторами/визуализация работы Славы ПТРК Ninja Graffiti

22 мая зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за тем, как уличные художники Слава ПТРК и Zukсlub создают мурал (живопись на архитектурных сооружениях) в одном из дворов в Перове.

В районе станции метро "Шоссе Энтузиастов" в Перове этим летом откроется центр стрит-арта "Графит". В экспозиции под открытым небом будут представлены работы российских стрит-арт художников. Цель проекта – познакомить горожан с современным искусством.

Смотрите трансляцию 22 мая в 17:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.