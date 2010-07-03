Движение в районе метро "Бульвар Рокоссовского" ограничат до 30 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат до конца месяца в районе станции столичной подземки "Бульвар Рокоссовского" из-за аварийных работ.

"Ограничения действуют на участке 4-го проезда Подбельского в районе владения 3 на улице Ивантеевской на одной полосе с организацией приоритетного права проезда и на участке местного проезда в районе владения 17, корпус 2, строение 2 на улице Ивантеевской на одной полосе", – указано в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Кроме того, движение на этих участках ограничат с 10 сентября по 15 октября.

Ранее сообщалось, что до 24 августа в нескольких округах поменялась схема движения из-за строительства Большой кольцевой линии метро. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.

Из-за реконструкции инженерных сетей в столице до 30 августа также ограничено движение на улице Воронцово Поле и во 2-м Кабельном проезде.

