Движение в районе метро "Бульвар Рокоссовского" ограничат до 30 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Движение транспорта ограничат до конца месяца в районе станции столичной подземки "Бульвар Рокоссовского" из-за аварийных работ.
"Ограничения действуют на участке 4-го проезда Подбельского в районе владения 3 на улице Ивантеевской на одной полосе с организацией приоритетного права проезда и на участке местного проезда в районе владения 17, корпус 2, строение 2 на улице Ивантеевской на одной полосе", – указано в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.
Кроме того, движение на этих участках ограничат с 10 сентября по 15 октября.
Ранее сообщалось, что до 24 августа в нескольких округах поменялась схема движения из-за строительства Большой кольцевой линии метро. В районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское обеспечен приоритетный проезд для городского транспорта.
Из-за реконструкции инженерных сетей в столице до 30 августа также ограничено движение на улице Воронцово Поле и во 2-м Кабельном проезде.
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