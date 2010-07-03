Разработана концепция музейного центра "Эрмитаж" в Москве

18:00
18:00
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве разработана концепция музейного центра "Эрмитаж" на территории бывшей промышленной зоны "ЗИЛ", сообщается на портале мэра и правительства.
"Фасадную конструкцию подвесят на специальный металлический каркас из пустотелых профилей, который станет защитой от солнечного света и позволит выставлять предметы искусства в открытых галереях без опаски подвергнуть их разрушению", – рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
В музее рассчитывают экспонировать произведения разных авторов и направлений, но основу будут составлять предметы современного искусства.
В закрытых залах с окнами разместят работы, при создании которых использовались масляные краски, кожа или дерево. В закрытых галереях без окон будут выставлять фотографии, произведения из ткани и бумаги, а в открытых – камень, керамику и металл.
Ранее сообщалось, что строительство здания московского филиала "Эрмитажа" в районе пересечения бульвара Братьев Весниных и улицы Родченко могут завершить через три-четыре года. Под здание филиала площадью более 15 тысяч квадратных метров выделен участок в 0,64 гектара. Строение выполнят в духе конструктивизма, с абстрактным рисунком на фасаде и разными по высоте помещениями. Предусмотрено двойное остекление, которое не пропустит вредный для предметов искусства ультрафиолет. Архитектор проекта, глава бюро Asymptote – Хани Рашид.
"Первый ярус займут кафе и сад скульптур, второй – офисные помещения музея, двухсветные книжный магазин и помещение работы с каталогами, исследовательская лаборатория, фойе. В пространство второго яруса также интегрирован исследовательский центр музея. Третий, четвертый, пятый этажи займут выставочные помещения", – указали авторы проекта.
Видео: YouTube/stroi.mos.ru
Выставка скульптур будет оборудована на шестом уровне, а на крыше разместится ресторан. На подземных этажах предусмотрены помещения для хранения музейных экспонатов, аудитория на 250 посадочных мест, амфитеатр, образовательный центр, фойе и гардероб.
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