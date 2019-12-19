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Город

16:37

Земельные участки в шести округах Москвы будут выставлены на аукцион

город строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Земельные участки под строительство выставят на торги в шести округах столицы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы по итогам заседания градостроительно-земельной комиссии под руководством Сергея Собянина.

В Северо-Восточном административном округе построят объект производственного назначения площадью 10,3 тысячи квадратных метров. Разместят объект на Поморской улице. В Восточном округе, на Лухмановской улице, возведут медицинский центр.

На улице Верхние Поля в ЮВАО появится объект производственного назначения, площадь которого составит 10,3 тысячи квадратных метров. В ЮЗАО, тем временем, появится общественный комплекс. На Синельниковской улице будут вести торговлю и организовывать культурные мероприятия.

Наконец в ЗАО появится новый автосервис, а в Северо-Западном административном округе земельный участок предназначен для строительства объекта транспортного обслуживания с торговыми площадками.

"Специальные аукционы для представителей малого и среднего бизнеса при аренде городской недвижимости – это возможность предпринимателям инвестировать денежные средства непосредственно в развитие собственного бизнеса и оптимизировать расходы", – прокомментировал Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям.

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе Москвы появится четырехэтажный гаражный комплекс на 800 мест. Решение о возведении объекта одобрили в градостроительно-земельной комиссии при участии мэра столицы Сергея Собянина.

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