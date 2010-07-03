Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет в Москве

Кубок Кремля по современному пятиборью пройдет в столице 22 сентября. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Соревнования пройдут на нескольких локациях. Фехтовальщики и пловцы поборются за первенство во Дворце спортивных единоборств и бассейне спортивного комплекса ЦСКА. А на конноспортивной базе ЦСКА участников ждут состязания по лазер-рану и конкуру.
Принять участие в соревнованиях смогут спортсмены, которые получили персональное приглашение. В их число входят Гульназ Губайдуллина, Лаура Асадаускайте и Юстинас Киндерис, Шаролота Ковач, Риккардо Де Лука, Ирина Просенцова и другие.
В начале сентября сообщалось, что мужская сборная России по современному пятиборью заняла третье место в эстафете на чемпионате мира. За сборную России выступали Александр Лесун и Данил Калимуллин. Им удалось набрать 1475 очков.
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