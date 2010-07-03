Россияне стали третьими в эстафете на ЧМ по современному пятиборью

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Мужская сборная России по современному пятиборью заняла третье место в эстафете на чемпионате мира. Об этом сообщает ТАСС.

За сборную России выступали Александр Лесун и Данил Калимуллин. Им удалось набрать 1475 очков. Первое место заняла сборная Германии, они набрали 1506 очков, следом за ними идет Южная Корея (1482). Всего в эстафете приняли участие 19 команд.

В фехтовании россияне заняли второе место, в плавании – 10-е, в конкуре – четвертое, в беге и стрельбе – 11 место. Эстафеты не входят в программу Олимпийских игр.

Накануне женская сборная по современному пятиборью заняла седьмое место в эстафете на чемпионате мира. За сборную России выступали спортсменки Ксения Фральцова и Аделина Ибатуллина. Они набрали 1281 очко. Победу в эстафете одержала сборная Мексики (1338 очков).

Чемпионат мира завершится 8 сентября.

