Вход в Исторический музей будет бесплатным 21 апреля

Главное здание Исторического музея на Красной площади можно будет посетить бесплатно 21 апреля. Такой подарок сделают москвичам в честь Дней исторического и культурного наследия, передает портал мэра и правительства столицы.
Помимо здания рядом с Кремлем, в это воскресенье бесплатно будут работать филиалы ГИМа: музей Отечественной войны 1812 года, Палаты бояр Романовых на Варварке и выставочный комплекс на площади Революции.
В главном здании музея гостям покажут роллс-ройс Владимира Ленина, перчатки Екатерины II и другие уникальные экспонаты. В залах музея Отечественной войны можно будет увидеть саблю Наполеона, самовар Кутузова и медали участников военной кампании 1812 года.
Посетителям комплекса на площади Революции представят две временные выставки: "Аристократический портрет" и "Русский Север". На первой собраны работы таких известных живописцев, как Василий Тропинин, Федор Рокотов, Дмитрий Левицкий и Владимир Боровиковский. На второй экспозиции можно полюбоваться изделиями мастеров Русского Севера, включая традиционные вышивки, которые привез из путешествий художник Иван Билибин.
Кроме того, с 11:00 до 16:00 21 апреля в музее проведут 12 экскурсий. В их числе − "Триумфы правления Екатерины II в искусстве фарфора" и "Пушкари на Руси". Билеты можно приобрести за 100 рублей на сайте музея. А любители пеших прогулок отправятся с гидом в "Зарядье".
Ранее сообщалось, что 21 апреля для москвичей подготовили свыше 170 мероприятий, в том числе экскурсии, концерты и лекции. Они пройдут не только в музеях и выставочных залах, но и в библиотеках и парках.
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