Экскурсии и выставки. Как пройдет День культурного наследия в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В воскресенье, 21 апреля, в рамках акции "Дни исторического и культурного наследия" для москвичей организуют экскурсии, выставки, концерты, а также лекции и интерактивные занятия. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что акция проходит в третье воскресенье апреля и в третью субботу мая. В эти дни все музеи и выставочные залы столичного департамента культуры будут работать бесплатно. Экспозиции и выставки можно будет посетить с 10:00 до 18:00. Кроме того, горожане смогут присоединиться к экскурсиям по городу или отдельным музеям.

"У жителей города появится редкая возможность посетить уникальные экскурсии и недоступные в обычное время памятники архитектуры, истории и культуры", − подчеркнул глава столичного департамента культуры Александр Кибовский. По его словам, 21 апреля пройдет более 170 мероприятий, причем не только в музеях и выставочных залах, но и в библиотеках и парках.

Так, в парке "Зарядье" откроют экспозицию макетов оружия XV–XVII веков. Гостям парка покажут семь пушек, среди которых − малая бомбарда, мортира, "тюфяк с вкладнем" на колоде и пищаль на станке с вертлюгом.

В Музее Москвы, Музее археологии и музее Владимира Маяковского подготовили увлекательные экскурсии. Не менее насыщенная программа ожидает москвичей в Мемориальном музее космонавтики. Например, в полдень 21 апреля там начнется лекция-экскурсия "Космонавтика на карте Москвы", а вечером прочитают лекцию "Фантастически космические: мода эпохи "космической гонки". Посетители музея также примут участие в виртуальной экскурсии по выставке о Юрии Гагарине "108 минут".

Ранее глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов отметил, что число памятников, включенных в программу Дней исторического наследия, выросло в 6,5 раза. По его словам, горожане получат шанс посетить с гидом Дом Пашкова, особняк Шехтеля на Большой Садовой, гостиницы "Националь" и "Ленинградская". В рамках акции в апреле и мае проведут в общей сложности более 400 бесплатных мероприятий, уточнил Емельянов.