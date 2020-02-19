Занятие "Настоящие мужчины в животном мире" пройдет в экоцентре "Конный двор"

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Посетителям экоцентра "Конный двор" анонсировали тематическое занятие "Настоящие мужчины в животном мире". Сообщается, что участники мероприятия смогут узнать о роли самцов в жизни семейных пар у различных видов животных.

Пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды сообщила, что занятие начнется 24 февраля в 12:00. Об этом передает Агентство "Москва".

"Тематическое занятие посвящено роли самцов в жизни семейных пар и групп, заботе о потомстве у разных видов животных – братьев наших меньших. На занятии посетители узнают, у каких животных самец в такой же мере участвует или же берет на себя доминирующую роль в заботе о потомстве", – пообещали в пресс-службе.

Уточняется, что на занятие приглашаются участники старше пяти лет. Предварительная запись для посетителей не требуется.

Ранее москвичам обещали рассказать о зимующих в столице животных. Тематические лекции, мастер-классы, экскурсии и игры проведут в рамках серии интерактивных мероприятий "До весны не будить". Занятия продлятся с 18 по 22 февраля.