Более 20 тысяч болельщиков посетили бесплатные экскурсии во время ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Более 20 тысяч футбольных болельщиков посетили бесплатные экскурсии по центру столицы во время ЧМ-2018, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Пешеходные и автобусные туры, организованные департаментом спорта и туризма в рамках акции "Москва – столица мирового футбола", проводились с 14 июня по 15 июля. Гостям столицы показали обновленные стадионы, а также достопримечательности, связанные с историей российского футбола, другими видами спорта и важными спортивными событиями из жизни Москвы.

Прогулки проходили по шести маршрутам, а гиды рассказывали о достопримечательностях Москвы на восьми языках – русском, английском, немецком, французском, португальском, испанском, китайском и арабском. Впрочем, чаще всего экскурсии посещали туристы из России, а также Германии, Англии, Мексики, Китая, Бразилии и Аргентины.

Как считает глава департамента спорта и туризма города Москвы Николай Гуляев, мундиаль помог России сделать огромный шаг в развитии туризма. Он подчеркнул, что столица не только преобразилась в архитектурном и технологическом плане, но и показала всему миру, что является дружелюбным современным городом с богатой культурой и историей.

"За время акции "Москва – столица мирового футбола" мы провели более 600 экскурсий. Наша инициатива нашла отклик у москвичей и гостей столицы: мы до сих пор получаем огромное количество благодарностей", – сказал чиновник.

Он напомнил, что записаться на экскурсии могли все желающие в специальных мобильных экскурсионных пунктах, оформленных в виде ярких футбольных мячей и расположенных на Триумфальной площади, на Арбате, в начале Никольской улицы и у стеклянного купола в парке "Зарядье".

Чаще всего туристы посещали Музей космонавтики, Музей современного искусства, музей-заповедник "Царицыно", Музей Москвы и Художественный историко-архитектурный и природно-ландшафтный музей-заповедник "Коломенское".

Чемпионат мира по футболу проходил в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. В столице матчи смотрели на стадионах "Лужники" и "Спартак". Победителем турнира стала сборная Франции, которая обыграла в финале команду Хорватии со счетом 4:2. Финальный матч в столичном метро посмотрели около 310 тысяч человек. Игру транслировали на 8720 экранах в 1896 вагонах.