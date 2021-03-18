На северо-западе Москвы росгвардейцы помогли пенсионерке вернуться домой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

В столичном районе Митино росгвардейцы помогли 81-летней москвичке вернуться домой. Об этом сообщили в пресс-службе управления национальной гвардии РФ по городу.

Уточняется, что пенсионерка, находившаяся на улице Митинской, забыла свой адрес. Ее обнаружили без верхней одежды. Женщина заявила, что не помнит, где живет и каким образом оказалась на улице. Один из сотрудников надел на нее свой бушлат, а также посадил в служебную машину, чтобы горожанка согрелась.

Помимо этого, правоохранители вызвали бригаду врачей, чтобы те осмотрели пенсионерку. После сотрудники Росгвардии проводили ее домой и передали родным, сообщает Агентство "Москва".

Ранее в столице задержали мужчину, угрожавшего ножом работнику магазина. Росгвардейцы выяснили, что посетитель, угрожая работнику ножом, пытался вынести товар. Продавец нажал кнопку сигнализации, но злоумышленник успел скрыться с места преступления.