Еще 50 зданий и улиц теперь можно детально рассмотреть в павильоне "Макет Москвы"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ можно разглядеть в деталях еще 50 зданий, улиц и площадей, сообщает портал мэра и правительства Москвы. На миниатюрной копии столицы они появились давно, однако приблизить изображения объектов на специальных сенсорных экранах посетители павильона не могли.
"Благодаря макету Москвы у горожан есть возможность изучить любимый город в 40-кратном увеличении. Для этого нужно просто подойти к интерактивным экранам, расположенным вокруг макета, открыть на них фотогалерею и выбрать интересующий объект", – заявил глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.
Он рассказал, что в коллекции собраны самые знаковые достопримечательности столицы. К примеру, это Кремль, высотка на Котельнической набережной, Исторический музей и Большой театр. Всего в обновленной галерее насчитывается более 150 объектов.
Изображение транслируется с четырех камер c разрешением Full HD. Разглядеть можно не только колонны, балюстрады и портики, но и детали декора зданий, которые издалека не видны. Изображения можно увеличивать и поворачивать объекты, чтобы посмотреть на них с разных сторон.
Фотогалерею дополнили изображением дома Мельникова в высоком разрешении. Это всемирно известный архитектурный памятник советского авангарда, построенный в 1927–1929 годах в Кривоарбатском переулке.
Также теперь можно рассмотреть дом-яйцо на улице Машкова. Его построили по проекту архитектора Сергея Ткаченко в 2000–2002 годах. Прототипом строения послужило яйцо Фаберже. В галерее также появился виртуальный обзор на здание посольства Великобритании на Смоленской набережной, Покровский и Донской монастыри, а панорамы улицы Новый Арбат, Комсомольской площади и Крымской набережной.
Еще 50 зданий, улиц и площадей появились и в системе видеообзора. Она позволяет увеличить сам макет Москвы, рассмотреть вблизи копии достопримечательностей и сравнить модели с оригиналами.
Павильон "Макет Москвы" открыли на Сиреневой аллее ВДНХ в 2017 году. Из-за пандемии сейчас в павильоне единовременно могут находиться не более 80 человек. Всем посетителям при входе измеряют температуру. Соблюдается перчаточно-масочный режим и социальная дистанция от полутра до двух метров.
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