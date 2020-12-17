Заммэра Москвы предложил заменить обязательную изоляцию трудовых мигрантов ПЦР-тестами

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов выступил с предложением заменить обязательную двухнедельную изоляцию для трудовых мигрантов прохождением ПЦР-тестирования в течение трех дней после их прибытия на территорию РФ. Об этом сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и развития Москвы.
"Трудовые мигранты, прибывающие в страну, обязаны иметь при себе медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат по итогам ПЦР-тестирования на COVID-19, проведенного не ранее чем за три дня до прибытия, а также провести в изоляции 14 дней после прибытия. Последнее условие является явно избыточным, так как не позволяет мигранту сразу после прибытия оформить разрешительные документы на работу, а работодателю – своевременно привлечь его к трудовой деятельности", – заявил Ефимов.
По мнению вице-мэра, эту обязанность целесообразно заменить требованием прохождения ПЦР-теста в течение трех дней после прибытия в Россию. Обязанность обеспечить изоляцию мигранта по месту пребывания до прохождения теста или, в случае его положительного результата, излечения Ефимов предлагает возложить на работодателя.
"Мы уже фиксируем рост напряженности в таких отраслях, где высока доля работающих мигрантов, в том числе в строительстве и ЖКХ. Пока ситуация не является критичной, однако, если не принять меры по ее разрешению, возможно появление риска замедления выполнения инвестиционных проектов", – отметил он.
По словам Ефимова, трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана и Украины, задействованные в строительстве, смогут пройти тестирование на коронавирус в Миграционном центре в рамках медосвидетельствования во время обращения за патентом. Это не даст возникнуть дополнительной финансовой нагрузке на работодателя и самого мигранта.
"Также необходимо обеспечить контроль за исполнением работодателями своих гарантийных обязательств по обеспечению трудовых мигрантов жильем и соблюдению требований миграционного и трудового законодательства", – подытожил Ефимов.
Ранее МВД сообщило, что в России почти в два раза сократилось количество мигрантов. Обычно эта цифра достигает 11 миллионов человек, но сейчас насчитывается около 6 миллионов. В ведомстве подчеркнули, что вид на жительство или разрешение на временное проживание имеют около миллиона человек.
МВД сообщило о сокращении в два раза числа мигрантов в России
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