Инвесторы ввели 14 социальных объектов в Москве за полгода

17 июля 2018, 12:31
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В первой половине года за счет инвесторов в столице построили и ввели 14 социальных объектов, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.
Среди них – три детских сада, которые смогут посещать более 800 малышей. Один детсад появился на шоссе Энтузиастов в районе Перово, два других – в поселении Московский в ТиНАО.
Также построено три лечебно-оздоровительных объекта. Один из них – Федеральный центр цереброваскулярной патологии и инсульта Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова. В его состав вошли стационар на 325 мест и поликлиника на 250 посещений в смену. Помимо этого, инвестор построил поликлинику на 310 посещений в смену в поселении Внуковское в ТиНАО.
За счет внебюджетных средств реконструирован центр социально-медицинской реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий в поселении Вороновское, а также ведено три спортивно-рекреационных объекта: физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном в районе Марьина роща, МФЦ с оздоровительным центром в районе Косино-Ухтомский и
спортивный корпус в офисно-гостиничном комплексе в поселении Рязановское.
Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие годы построят порядка 200 социальных объектов. Столичные власти планируют ввести в эксплуатацию 129 объектов образования, в то же время будет возводиться 61 объект здравоохранения.
За последние семь лет в городе возвели почти 300 объектов социальной инфраструктуры. С 2011 года столичные строители сдали 298 объектов образования, 67 – здравоохранения и 9 – социальной защиты.
Перед московскими властями стоит задача по обеспечению жителей социальной инфраструктурой не только в новых районах, но и при реализации программы реновации жилья. Их наличие является неотъемлемым условием при возведении нового жилья.
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