Третий интеллектуальный биатлон пройдет в Москве в мае

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Третий интеллектуальный биатлон состоится в Москве 16 мая. Участвовать в нем могут ученики 10-х классов столичных школ, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

От каждого учебного заведения может пойти только одна команда из 12 человек. Состязания проходят в режиме онлайн. Понадобится свободная аудитория и компьютер с доступом в интернет для ввода ответов в систему.

Учеников ожидают 120 заданий. Интеллектуальный биатлон включает вопросы по химии, истории, русскому языку, литературе, информатике, физике, математике, биологии, обществознанию, географии, ОБЖ и задачи на общую эрудицию. Решить все необходимо за два часа.

В этом году в честь 150-летнего юбилея периодической таблицы химических элементов часть вопросов посвятят Дмитрию Менделееву. Победит команда, которая даст больше всего правильных ответов.

Для участия командам необходимо зарегистрироваться на сайте. Познакомиться с работой системы можно на пробном туре 14 мая.

Интеллектуальный биатлон начали проводить в 2017 году, а соревнования в таком формате – во время блицтура первой олимпиады мегаполисов в 2016-м. Тогда участники выполняли задания по четырем предметам.

Ранее сообщалось, что столичные школы будут участвовать в международном исследовании по оценке качества математического и естественно-научного образования в школах (TIMSS). Отличительная особенность исследования в этом году – переход на компьютерное тестирование.

Отбирать будут учащихся 4-х и 8-х классов. Исследование позволяет выявить факторы, влияющие на качество образования, а также приводит общую оценку знаний учащихся.

Участвуют 590 образовательных организаций из 49 регионов страны, а всего – свыше 60 стран мира. Исследование назначено на апрель-май, а результаты объявят в декабре следующего года.