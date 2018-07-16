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16 июля, 13:22

Акустику в Большом зале "Зарядья" протестируют 6 августа

город культура музыка технологии концерты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Японский инженер Ясухиса Тойота 6 августа протестирует акустику в Большом зале "Зарядья". Об этом сообщил дирижер и председатель Наблюдательного совета по творческому развитию концертного зала "Зарядье" Валерий Гергиев.

Акустический тест под руководством известного японского специалиста Гергиев назвал "важнейшей акцией" при создании концертного комплекса. "Все залы мира соперничают в натуральной акустике между собой", − цитирует его Агентство "Москва".

По словам Гергиева, торжественный концерт в честь открытия зала "Зарядье" состоится 8 сентября. На нем в сопровождении оркестра Мариинского театра выступят звезды мировой оперы Анна Нетребко, Юсиф Эйвазов, Ильдар Абдразаков, а также Альбина Шагимуратова и Хуан Диего Флорес. В концертную программу включили знаменитые произведения зарубежной и русской классики.

11 июля Сергей Собянин объявил о завершении строительства концертного зала "Зарядье". В ближайшие два года там пройдет около 300 различных мероприятий.

Хотя официально новая музыкальная площадка откроется в День города, приобрести билеты на концерты можно уже сейчас на официальном сайте зале "Зарядье".

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