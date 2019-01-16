В столичных парках и усадьбах откроют 65 новых кафе

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На территории 10 столичных парков и усадеб планируют открыть 65 заведений общепита. Заведения будут открывать победители городских аукционов, передает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента по конкурентной политике.

Заведения появятся в Парке Горького, в музее-заповеднике "Царицыно", усадьбе "Коломенское", в саду имени Баумана, парках "Фили", "Серебряный бор", "Битцевский лес", "Кузьминки-Люблино", Суворовском и Воронцовском. Договоры с победителями аукционов заключат на пять лет.

Как уточняется, средняя стартовая цена квадратного метра составляет 1,6 тысячи рублей. Самые высокие стартовые условия в Серебряном бору и парке "Кузьминки-Люблино". Предполагается, что заключительный аукцион проведут 18 февраля текущего года.

Как стало известно ранее, столичные власти впервые выставили на торги площадки под вендинговые аппараты с горячими напитками на перехватывающих парковках города. Аукцион намечен на 7 февраля. Семь площадок в квадратный метр каждый выставили единым лотом.