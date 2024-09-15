Более тысячи человек приняли участие в заплыве на сапах в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Более тысячи человек приняли участие в костюмированном заплыве на сап-борах в Москве. Об этом рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"Спасибо всем, кто пришел в креативных костюмах", – цитирует его пресс-служба столичного Дептранса.

Так, с заплыве "приняли участие" ангелы, феи, Дед Мороз, Баба-Яга и другие сказочные персонажи. Также гости могли украсить себе аквагримом, потанцевать и попробовать полевую кухню на празднике, который состоялся в Строгине.

Заплыв прошел 15 сентября с 13 до 16 часов. Участникам нужно было пройти маршрут в 5 километров, а на финише их ожидали памятные подарки. За безопасностью мероприятия следили спасатели и сотрудники скорой помощи.

