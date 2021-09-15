Разворотнева: СПЧ подключился к вопросу переустройства паркинга в хостел на ул. Мельникова

Фото: Екатерина Бибикова
Советник мэра по вопросам ЖКХ Светлана Разворотнева выступила с инициативой разрешить ситуацию с переустройством паркинга в жилом комплексе на улице Мельникова в хостел с помощью Совета по правам человека при президенте России.
В ходе заседания, посвященного укреплению гарантий соблюдения прав человека при реализации градостроительной политики, Разворотнева рассказала о проблемах, которые возникли у местных жителей.
Люди попросили пресечь переоборудование помещений многоярусного паркинга в хостел. Также жильцы ЖК на улице Мельникова пожаловались на то, что не переустроен детский сад и не благоустроена территория около дома. Это, по словам жильцов, им обещал застройщик.
В здании паркинга была проведена межведомственная проверка, в ходе которой подтвердилась перепланировка строения.
"Вопрос по улице Мельникова выносился на обсуждение с мэром Москвы, к решению ситуации подключились все городские институты, и мы продолжим добиваться восстановления законности сообща, права граждан мы продолжим отстаивать. Но также важно на законодательном уровне оградить людей, приобретающих жилье у застройщиков, от подобных ситуаций", – отметила Разворотнева.
По ее словам, нормы обеспечения жилой застройки парковочными комплексами и соцобъектами должны носить обязательный характер.
Также Разворотнева подчеркнула, что нужно на законодательном уровне предоставить возможность собственникам принимать не только свои квартиры у застройщика, но и объекты инфраструктуры, о которых было заявлено. Она добавила, что ЖК должны приниматься как единый объект с инфраструктурным наполнением.
Участники комиссии поддержали Разворотневу. Так, председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев сообщил, что описанная ситуация будет внесена в резолюцию Совета по правам человека с требованием соблюсти законные права жителей ЖК на улице Мельникова.
Ранее Разворотнева заявила о необходимости предоставлять бесплатные места на паркингах Москвы пенсионерам и людям с ограниченными возможностями. Важность этой меры она объяснила тем, что нехватка и дороговизна парковочных площадок более всего осложняют жизнь незащищенным слоям населения.
Кроме того, Разворотнева предложила возводить в городе многоуровневые парковки и предоставлять бесплатные места в них владельцам снесенных гаражей и льготникам. Для остальных жителей столицы член Общественной палаты рекомендовала установить цену на машино-место в пределах 150–300 тысяч рублей или гарантировать рассрочку до 10 лет на его приобретение.
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