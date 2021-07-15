Пешеходный переход через МЦД-1 на улице Яблочкова продлят

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Бутырском районе столицы продлят внеуличный пешеходный переход: он пройдет через Дмитровское шоссе, железнодорожные пути и выйдет к домам 35Г и 37Г на улице Яблочкова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что его длина увеличится с 40 до 55 метров. В нем оборудуют лифт и установят накладные пандусы, обновят инженерные системы, а также наружную и внутреннюю облицовку.

"В ближайшее время мы планируем приступить к проведению проектно-изыскательских работ по пешеходному переходу через МЦД-1 в районе улицы Яблочкова, дома 35Г–37Г. Это один из трех внеуличных пешеходных переходов, которые будут построены через Дмитровское шоссе и железнодорожные пути МЦД-1", – рассказал глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Работы планируется завершить через два года.

Ранее сообщалось, что новый мост через Москву-реку планируется построить в районе Берегового проезда. Протяженность моста может составить 390 метров. Предполагается, что там будет две-три полосы движения в обе стороны.

