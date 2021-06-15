Бочкарев: переселение более 40 тыс человек организовано в Москве по программе реновации

Фото: пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

В столице с начала реализации программы реновации начато расселение свыше 40 тысяч человек, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Число участников программы реновации, вступивших в процесс расселения в новые квартиры, превысило уже 40 тысяч человек, из них 31,5 тысячи жителей уже успели отпраздновать новоселье", – приводит слова Бочкарева пресс-служба Стройкомплекса.

Вице-мэр добавил, что под заселение передано 97 новостроек, в которые переезжают жители 273 старых домов.

По его словам, с начала программы реновации в городе ввели в эксплуатацию 117 объектов мощностью 1,4 миллиона квадратных метров.

На сегодняшний день строят 172 дома, а еще 116 новостроек находятся в стадии проектирования. Кроме того, 50 старых домов демонтировали по технологии умного сноса.

Ранее сообщалось, что в программу реновации включили еще 13 стартовых площадок, расположенных в 12 районах столицы. Новые площадки находятся в 7 административных округах и 12 районах столицы. Их общая площадь составляет 248,2 тысячи квадратных метров.

В новостройки переедут 9 тысяч участников программы реновации. Так можно будет расселить 50 старых домов. Известно, что 7 из этих площадок расположат на месте зданий, включенных в программу реновации.