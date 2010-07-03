Более тысячи улиц Москвы благоустроят до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В 2019 году работы по благоустройству проведут на 1,1 тысячи столичных улиц, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Там отремонтируют асфальт и вывезут лишний грунт, накопившийся за длительное время. Это делается для того, чтобы на улицах не было грязи после дождя.

Бирюков отметил, что работы по благоустройству улиц в центре города будут вестись до 1 сентября, а в некоторых районах за пределами центра продлятся до 1 ноября.

"В этом году наши акценты смещены на отдаленные от центра территории, в районы за пределами Третьего транспортного кольца, чтобы в равной степени обеспечить комфорт москвичам", – заявил заммэра.

По его словам, сейчас во всех округах города благоустраивают 255 парковых территорий. Из них 95% находятся за пределами центрального округа.

Ранее Бирюков рассказал, что береговая зона Москвы-реки будет полностью доступна для жителей столицы и гостей города в течение пяти лет. На сегодняшний день доступна только третья часть набережных.