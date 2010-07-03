В парке "Филатов луг" проложат около 30 километров кабельных линий

Фото: Проектное решение. портал Мэра и правительства Москвы

В парке "Филатов луг" в поселении Московский начали прокладывать инженерные сети, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Всего на территории площадью 28,8 гектара предстоит проложить около 30 километров кабельных линий, в том числе более четырех километров сетей электроснабжения и освещения.

Рабочие уже подготовили траншеи для кабельной канализации. От нее на поверхность выведут закладные, через которые можно будет подключить фонари, системы оповещения и другие инфраструктурные объекты.

Планируется установить более 120 кабельных колодцев и проложить 20 километров труб из полимерного пластика. К системе электроснабжения подключат около 280 опор освещения и 24 звуковые колоны системы оповещения.

Появятся точки подключения для павильонов проката и питания, павильона матери и ребенка, поста охраны, хозблока и туалетных модулей.

Также в парке создают новые дорожки для пеших прогулок. Работы по благоустройству начались в апреле и должны быть завершены в этом году.