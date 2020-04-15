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Москва 24

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Общество

09:20

В ГД предложили компенсировать расходы на абонементы на парковку

город общество транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Депутат Госдумы Василий Власов предложил компенсировать расходы на парковочные абонементы москвичам, находящимся на самоизоляции. Власов направил письмо с этим предложением на имя главы столичного Дептранса Максима Ликсутова. Об этом сообщает RT.

Депутат отметил, что горожане не могут пользоваться парковочными абонементами из-за введенных ограничений.

"Справедливой компенсацией будет возмещение стоимости абонемента в размере 20% лицам, которые не пользовались данным абонементом в течение действия особого режима на территории Москвы", – пояснил Власов.

С 13 апреля в Москве стала бесплатной парковка для врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Списки медработников, которые могут воспользоваться бесплатной парковкой, были переданы в департамент транспорта. Самим медикам дополнительно никаких действий предпринимать не понадобилось.

Кроме того, в Москве с 10 апреля врачам предоставляют бесплатное проживание в отелях, расположенных рядом с больницами. Как заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк, медработников также обеспечат питанием.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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