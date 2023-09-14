Москва онлайн покажет монтаж моста, который свяжет остров Балчуг с "Музеоном"

Фото: проектное решение

15 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире понаблюдать за монтажом пешеходного моста, который свяжет остров Балчуг с парком искусств "Музеон".

54-метровую конструкцию моста массой 235 тонн собрали в Лыткарине в Московской области, к месту установки доставили по реке на барже.

Горожане смогут с Крымской и Якиманской набережных переходить на западную стрелку острова.

Смотрите прямую трансляцию 15 сентября в 12:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.