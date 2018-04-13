Спортивный центр в Хамовниках построят в стиле XIX века

Фото: пресс-служба Москомархитектуры

Новый спортивный центр в Хамовниках будет напоминать старинный особняк XIX века, сообщает пресс-служба Москомархитектуры. Добиться этого удастся за счет фасада в стиле эклектики и ажурных балконов в стиле ар-нуво.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, этот архитектурный прием позволит не нарушить уже сложившуюся градостроительную среду.

Спорткомплекс возведут в 1-м Тружениковом переулке. Это будет четырехэтажное здание площадью тысяча квадратных метров. Верхние этажи займут оборудованные залы аэробики, йоги и пилатеса, тренажерные залы с душевыми и раздевалками. Цокольный этаж отведут под подземную парковку, вход на которую будет доступен со стороны 1-ого Вражского переулка.

В основу архитектурного решения спортцентра лег стиль эклектика. Помимо фасада и балконов, созданных в разных архитектурных направлениях, здание украсят арки с панорамным остеклением в палладианском стиле, карнизы, сандрики и наличники. В вечернее время фасад будет подсвечивать архитектурная подсветка теплых тонов.

Кузнецов напомнил, что город стал уделять большое внимание увеличению количества мест для занятий массовым спортом. Всего за два года в столице планируется построить 40 спортивных объектов.