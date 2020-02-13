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08:16

Более 412 тысяч раз пользователи получили услуги в сфере строительства онлайн

город технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 412 тысяч раз пользователи получили услуги в сфере строительства на mos.ru с момента их появления восемь лет назад, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный департамент информационных технологий.

На сегодняшний день девелоперам и жителям доступны 22 такие услуги, 18 из которых можно получить исключительно в электронном виде.

Цифровизация позволила упростить оформление документов для предпринимателей, а власти теперь могут лучше анализировать ситуацию и прогнозировать развитие отрасли.

Более 159 тысячи раз пользователи обращались за услугой по выдаче ордеров на проведение земляных работ, установку временных ограждений и размещение временных объектов, которая появилась в 2015 году.

Также востребована услуга подачи уведомления о проведении земляных работ без ордера. С момента появления в 2015 году около 50 тысяч горожан направили заявку на ее получение.

В тройке самых популярных услуг также предоставление технического заключения о соответствии проектной документации Сводному плану подземных коммуникаций и сооружений в Москве. К ней обратились более 42 тысячи раз.

Сейчас в столице реализуется пилотный проект по подключению объектов к различным инженерным сетям в рамках единой заявки на mos.ru. С момента запуска проекта через портал подано уже более девяти тысяч заявок.

Ранее мэрия Москвы представила федеральным властям концепцию единой цифровой площадки в строительной сфере. В настоящее время идет анализ этой концепции.

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