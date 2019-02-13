Десять новых площадок включили в программу реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Еще 10 стартовых площадок включили в программу реновации. Всего площадок для строительства жилых домов стало 318, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В результате у нас в городе сейчас 318 площадок на потенциальную возможность построить 4,6 миллиона квадратных метров", – приводит слова Хуснуллина Агентство "Москва".

Площадки расположены в восьми столичных районах. Они находятся по адресам: улица Радужная, владение 14–16; Микрорайон 15–16, корпус 93; 2-й квартал Капотня, владение 21; 1-ая улица Машиностроения, владение 5А; улица Гродненская, владение 7–9; улица Красных Зорь, владение 23–25; проспект Вернадского, владение 75–77; улица Олеко Дундича, владение 31–35; Новохорошевский проезд, владение 6; Новохорошевский проезд, владение 24, корпус 3.

Строительство домов на этих площадках позволит расселить 22 дома.

На сегодняшний день в столице возводят 96 домов по программе реновации. Еще 100 зданий планируют начать строить до конца этого года. Кроме того, ведется проектирование 75 многоэтажек. Число расселяемых домов достигло 49. До декабря этого года планируется начать расселение еще 45 домов.

В прошлом году по программе реновации в Москве начали строить 61 новый дом. Генподрядные организации по договорам с Московским фондом реновации жилой застройки приступили к возведению жилых домов на 14 тысяч 164 квартиры общей площадью 814,5 тысячи квадратных метров.