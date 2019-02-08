До конца года по программе реновации начнут строить 100 домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице возводят 96 домов по программе реновации. Еще 100 зданий планируют начать строить до конца этого года. Кроме того, ведется проектирование 75 многоэтажек, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главу департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

Число расселяемых домов достигло 49. До декабря этого года планируется начать расселение еще 45 домов.

"Если на начало этого года в процессе переезда находилось 10 тысяч жителей, то в этом году стоит задача начать переселение около 12 тысяч жителей", – сообщил Левкин, добавив, что процесс обычно занимает около полугода, после его завершения начинается здания. К настоящему моменту в столице по программе реновации снесены три дома.

В программе реновации сейчас участвуют 5 тысяч 172 дома. В ближайшее время в проект могут включить еще 10 стартовых площадок.

"На сегодняшний день подобрано 308 стартовых площадок – почти 5 миллионов квадратных метров. У нас в проработке находится еще около одного миллиона квадратных метров. Мы один-два раза в месяц выходим на правительство с новым постановлением по стартовым площадкам и каждый раз их добавляем", – отметил Левкин. Переговоры по этому вопросу ведут с различными федеральными структурами и другими собственниками, которые территорию используют неэффективно.

"Большая Москва": что такое смарт-стандарт программы реновации

Жители столицы могут улучшить свои жилищные условия по программе реновации, утвержденной в августе 2017 года. Она подразумевает строительство новых домов и снос ветхого жилья. В 2019 году программа реновации придет в ТиНАО. В семи населенных пунктах собираются построить 560 тысяч квадратных метров жилья.

Некоторые участники программы при расселении могут докупить площади за свои деньги. Эту возможность используют 80 процентов семей.