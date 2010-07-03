Вокалистов со всего мира ждут на конкурсе "Московская весна A Cappella"

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Третий открытый международный конкурс акапельного пения "Московская весна A Cappella" пройдет в столице с 1 по 12 мая. Прием заявок продлится до 18:00 1 апреля, сообщает оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

Исполнители из разных регионов России и других стран выступят на центральных улицах и в городских округах. Заявки могут прислать исполнители, вокальные коллективы и ансамбли, продолжительность репертуара которых не меньше 20–30 минут. Для этого нужно заполнить анкету на сайте фестиваля.

Организаторам необходимо прислать запись, сделанную на неподвижную камеру. При этом исполнителей стоит снимать в полный рост, а их выступление не должно прерываться.

В конкурсную программу могут войти произведения любых жанров – от джаза и соула до классики и народных песен. Участники будут выступать в четырех номинациях: от одного до трех человек, от двух человек, от пяти человек и от девяти человек. О допуске конкурсу исполнители узнают не позднее 8 апреля.

В прошлом году участниками фестиваля стали 184 исполнителя и коллектива из 16 государств и 40 субъектов РФ. Они выступили на 40 сценах по всей Москве. Фестиваль привлек 6,9 миллиона посетителей.