Почти 1,8 тыс деревьев и 8,2 тыс кустарников появится у станций метро, МЦД и предприятий

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Около 1,8 тысячи деревьев и 8,2 тысячи кустарников появится в 2019 году около станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД) и промышленных предприятий, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В 2019 году в рамках улучшения пешеходной и транспортной доступности территорий, прилегающих к новым станциям метро, МЦД, к промышленным предприятиям столицы, спортивным школам, а также по линии новых автобусных маршрутов в ТиНАО планируется высадить почти 1,8 тысячи деревьев и 8,2 тысячи кустарников. На данный момент около 50% деревьев и кустарников уже высажено", – сказал он.

Он отметил, что больше всего деревьев высадят в ЮВАО, основная часть появится на территории, прилегающей к станции метро "Некрасовка".

По словам Бирюкова, на проспекте Защитников Москвы, а также в скверах на улице Покровской и Маресьева высадят более 650 новых деревьев 16 пород.

Как отметил заммэра, в СВАО планируют высадить порядка 3,5 тысячи кустарников. Деревья и кустарники подбирали специально для каждой улицы, согласно концепции благоустройства, учитывающей общий облик уличного пространства и смену цвета листьев в разные времена года.

"Все они отличаются морозо- и ветроустойчивостью, хорошо адаптированы к условиям мегаполиса. Что касается деревьев, это молодые, но уже достаточно крепкие растения в возрасте от трех до 10 лет высотой 2–5 метров с обхватом ствола от 5 до 40 сантиметров", – уточнил Бирюков.

Кроме того, около 1,2 тысячи деревьев-крупномеров высадят этой осенью и в начале зимы на городских территориях, вошедших в программу комплексного благоустройства.

Осенью текущего года на 27 территориях парков высадили более 2,3 тысячи деревьев. Они появились в Битцевском лесу, Тропаревском лесопарке, в "Покровском-Стрешнево", Москворецком, Долине реки Сетунь, в парках "Измайлово" и "Кузьминки-Люблино".

Акция "Наше дерево", которая проходит по инициативе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, открыла прием заявок на высадку в следующем году. Проект дает возможность молодым родителям бесплатно высадить именное дерево в честь рождения ребенка.

Выбрать дерево для малыша смогут семьи, где хотя бы один родитель официально зарегистрирован в Москве. Подать заявку можно в течение трех лет с даты рождения малыша (не ранее 1 января 2019 года) на сайте акции.

Интерактивная карта поможет выбрать подходящее расположение для семейного дерева и его породу. В этом сезоне доступны рябина, липа, клен, сосна, ива, дуб, яблоня, ель или груша. Высадить дерево можно в любом из 27 природных парков столицы.

