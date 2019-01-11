Более 4,5 тысячи нарушений выявили в прошлом году на стройках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На столичных стройках провели более 16,5 тысячи проверок за прошлый год. Специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ "ЦЭИИС") по заданию комитета государственного строительного надзора города (Мосгосстройнадзор) провели обследования и испытания выполненных работ на стройках. 51 объект прошел оценку на соответствие показателям энергоэффективности, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"По итогам проверок специалисты Центра зафиксировали 4,6 тысячи нарушений требований строительных норм и правил, а также проектной документации. В 2018 году комитет рассмотрел 956 административных дел по нарушениям, содержащим отрицательные заключения ГБУ "ЦЭИИС", – говорится в сообщении. На нарушителей наложили штрафы на 120 миллионов рублей.

Также отмечается, что более двух тысяч проверок объектов строительства провели совместно с Мосгосстройнадзором. Были проверены жилые дома, детские сады, школы, сооружения транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Мосгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой в районе Вешняки на востоке столицы. Объект возводится по адресу: улица Вешняковская, владение 10. Генподрядчиком выступает ООО "СтройКомплект". Строительство ведется с февраля 2017 года.