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14:41

Более 4,5 тысячи нарушений выявили в прошлом году на стройках столицы

город строительство недвижимость

14:41

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

На столичных стройках провели более 16,5 тысячи проверок за прошлый год. Специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ "ЦЭИИС") по заданию комитета государственного строительного надзора города (Мосгосстройнадзор) провели обследования и испытания выполненных работ на стройках. 51 объект прошел оценку на соответствие показателям энергоэффективности, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"По итогам проверок специалисты Центра зафиксировали 4,6 тысячи нарушений требований строительных норм и правил, а также проектной документации. В 2018 году комитет рассмотрел 956 административных дел по нарушениям, содержащим отрицательные заключения ГБУ "ЦЭИИС", – говорится в сообщении. На нарушителей наложили штрафы на 120 миллионов рублей.

Также отмечается, что более двух тысяч проверок объектов строительства провели совместно с Мосгосстройнадзором. Были проверены жилые дома, детские сады, школы, сооружения транспортной и инженерной инфраструктуры.

Ранее стало известно, что Мосгосстройнадзор выявил нарушения при строительстве многоквартирного жилого дома с подземной автостоянкой в районе Вешняки на востоке столицы. Объект возводится по адресу: улица Вешняковская, владение 10. Генподрядчиком выступает ООО "СтройКомплект". Строительство ведется с февраля 2017 года.

город строительство недвижимость

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