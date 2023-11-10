Экспозиции выставки "Россия" на ВДНХ не будут работать по понедельникам

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Для выставки-форума "Россия" на ВДНХ понедельник станет техническим днем, когда она не будет работать. Об этом сообщили представители экспозиции в своем телеграм-канале.

"По понедельникам выставка "Россия" проводит технический день – экспозиции будут недоступны для посещения", – говорится в сообщении.

Там уточнили, что экспозиции доступны со вторника по четверг с 10:00 до 21:00, а с пятницы по воскресенье – с 10:00 до 22:00. Территория и музеи ВДНХ будут работать в обычном режиме.

Ранее для ВДНХ стало рекордным число посетителей выставки-форума "Россия". В первые 3 дня после ее открытия оно достигло 448 тысяч человек. В день открытия выставки, 4 ноября, ее посетили 191 тысяча человек, 5 ноября – 123 тысячи человек, 6 ноября – 134 тысячи человек.

Сергей Собянин отмечал, что в рамках форума 18 павильонов-резидентов ВДНХ подготовили специальные программы. В их числе – объекты Музейного города ВДНХ, новый павильон "Атом", выставочно-культурный и экспозиционный центр Республики Узбекистан и другие объекты.

Выставка открылась в столице 4 ноября и будет работать для посетителей до 12 апреля 2024 года. Участие в мероприятии принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, каждая из которых имеет собственный стенд.

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