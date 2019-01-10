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21:36

Парковка со шлагбаумом на улице Гарибальди стала бесплатной

город транспорт

21:36

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В столице на улице Гарибальди стала бесплатной плоскостная парковка со шлагбаумом около владения номер 30. Бесплатной парковка стала на время ремонта, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

"Въезд и выезд осуществляются в автоматическом режиме при подъезде автомобиля к шлагбауму", – говорится в сообщении пресс-службы АМПП.

Как отмечается, если у автомобилистов возникнут вопросы можно обратиться к контролерам на парковках или в единый контакт-центр.

В столице с 9 января увеличили в два раза штраф за неоплату парковки. Теперь за оставленную без оплаты машину придется заплатить 5 тысяч рублей. В ГКУ "Администратор Московского парковочного пространства" (АМПП) отметили, что данное наказание является соразмерным правонарушению.

город транспорт

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