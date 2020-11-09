Названа дата вручения Премии Москвы в области медицины

Фото: НИИОЗММ ДЗМ
Премия Москвы в области медицины будет вручена 13 ноября в 16:00. Онлайн-трансляция мероприятия будет проводиться на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Жюри конкурса определит 6 лауреатов, которые получат по 3 миллиона рублей. Награждать победителей будут первые лица правительства Москвы, руководители департамента здравоохранения, общественные и научные деятели, народные артисты.
В этом году на соискание премии выдвинуто рекордное количество работ. Всего представлены 95 научных проектов, среди которых методики терапии новой коронавирусной инфекции.
"Премия города Москвы в области медицины вручается уже без малого два десятка лет. Она присуждается за эффективные, отличающиеся новизной, оригинальностью и надежностью работы врачей, ученых-медиков, организаторов здравоохранения, способствующие развитию практического здравоохранения и медицинской науки в Москве. Десятки коллективов ежегодно подают заявки на соискание премии, после чего мы тщательно отбираем лауреатов. Не первый год обсуждение проектов проходит на публичных слушаниях, где выносится решение о победителях в той или иной номинации", – рассказал руководитель департамента здравоохранения города Москвы Алексей Хрипун.
Премия города Москвы в области медицины была учреждена в августе 2002 года. Ежегодно ее вручают авторским коллективам, разработавшим и внедрившим в практику московской медицины уникальные клинические и управленческие методики, которые получили практически ориентированные результаты в ходе научных исследований.
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