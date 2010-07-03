Игротеки откроются в 10 столичных парках 20 апреля

Игротеки откроются в 10 парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Открытие игротек, которые станут частью городской акции "Чи100 в парке", запланировано на 20 апреля.
Взрослые и дети смогут опробовать настольные игры под руководством игроков-демонстраторов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Всем желающим предложат поиграть в "Колонизаторы", Ticket to Ride и "Каркассон". Также будут доступны развивающие игры "Черепашьи бега", "Холодное сердце" и другие.
В числе парков, в которых откроют игротеки, "Зарядье", "Красная Пресня", "Фили", "Кузьминки", парк Победы на Поклонной горе, сад "Эрмитаж", сад имени Баумана, а также Таганский, Бабушкинский и Измайловский. Игротеки будут работать с 10:00 до 13:00.
Субботники "Чи100 в парке" пройдут в 30 городских парках 20 апреля. Для участников подготовили игры, конкурсы, экскурсии и мастер-классы.
В парках организуют зарядки со звездой: тренерами выступят известные персоны. В этот день откроют игротеки с настольными играми, цветочный своп, на котором можно обменяться комнатными цветами.
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