Игротеки откроются в 10 столичных парках 20 апреля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Игротеки откроются в 10 парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Открытие игротек, которые станут частью городской акции "Чи100 в парке", запланировано на 20 апреля.

Взрослые и дети смогут опробовать настольные игры под руководством игроков-демонстраторов, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Всем желающим предложат поиграть в "Колонизаторы", Ticket to Ride и "Каркассон". Также будут доступны развивающие игры "Черепашьи бега", "Холодное сердце" и другие.

В числе парков, в которых откроют игротеки, "Зарядье", "Красная Пресня", "Фили", "Кузьминки", парк Победы на Поклонной горе, сад "Эрмитаж", сад имени Баумана, а также Таганский, Бабушкинский и Измайловский. Игротеки будут работать с 10:00 до 13:00.

Субботники "Чи100 в парке" пройдут в 30 городских парках 20 апреля. Для участников подготовили игры, конкурсы, экскурсии и мастер-классы.

В парках организуют зарядки со звездой: тренерами выступят известные персоны. В этот день откроют игротеки с настольными играми, цветочный своп, на котором можно обменяться комнатными цветами.