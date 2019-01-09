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15:42

Новогодние деревья признали качественными почти на всех елочных базарах

город

15:42

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

В Москве более 90% елочных базаров обеспечили горожан качественными елками для Нового года, сообщила председатель комиссии городского парламента по экологической политике Зоя Зотова.

"На более чем 90% рынков у нас не было претензий к качеству елок и к оформлению документов на них. Москвичи могли быть спокойны, что товар сертифицирован, елки были хорошие", – приводит слова Зотовой Агентство "Москва".

По ее словам, почти все базары, где продавали елки, не имели проблем с документацией. Также Зотова напомнила, что после 15 января проверят пункты сбора новогодних елок.

Ранее сообщалось, что с 9 января начнут работать более 470 пунктов сбора елок. Сбор новогодних деревьев в рамках акции "Елочный круговорот" продлится до 1 марта. Из пунктов сбора деревья отправят на перерабатывающее предприятие, где из них сделают древесную щепу и почвогрунт.

город

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