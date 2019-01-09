Более трех тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" в новогодние праздники

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ со 2 по 8 января посетили более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

По словам главы ведомства Сергея Левкина, все новогодние каникулы, за исключением 1 и 7 января, павильон работал в своем обычном графике – с 10:00 до 20:00.

2 января на экскурсии пришло более 1,3 тысячи посетителей. Среди них была и группа блогеров из Китая.

Посетители павильона "Макет Москвы" могут увидеть четыре светотехнических шоу: "Мегаполис Москва", "Времена года", "Архитектурные стили Москвы" и "История Москвы". Они демонстрируются в начале каждого часа.

Площадь макета составляет 368 квадратных метров. На нем представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы.