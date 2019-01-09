Более трех тысяч человек посетили павильон "Макет Москвы" в новогодние праздники

Павильон "Макет Москвы" на ВДНХ со 2 по 8 января посетили более трех тысяч человек, сообщает пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
По словам главы ведомства Сергея Левкина, все новогодние каникулы, за исключением 1 и 7 января, павильон работал в своем обычном графике – с 10:00 до 20:00.
2 января на экскурсии пришло более 1,3 тысячи посетителей. Среди них была и группа блогеров из Китая.
Посетители павильона "Макет Москвы" могут увидеть четыре светотехнических шоу: "Мегаполис Москва", "Времена года", "Архитектурные стили Москвы" и "История Москвы". Они демонстрируются в начале каждого часа.
Площадь макета составляет 368 квадратных метров. На нем представлено 20 тысяч миниатюрных зданий исторического центра столицы.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.