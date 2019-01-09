В ТиНАО построят детскую железную дорогу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство детской железной дороги в ТиНАО могут начать в 2020-2021 годах, рассказал Агентству "Москва" глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, детскую железную дорогу планируется построить в районе поселения Московский. Сейчас городские власти сотрудничают РЖД по этому вопросу.

Жидкин отметил, что грунты на выбранной под строительство территории сложные, и сейчас специалисты проводят гидрогеологические исследования.

Однако начать проектирование дороги планируется уже в этом году. Финансировать подготовку и строительство объекта будут железнодорожники.