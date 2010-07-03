Необычное хобби захватило горожан

Москвичи отправились на охоту за призраками. Необычное хобби захватило горожан. Активисты находят старинные вывески, изучают их и кропотливо восстанавливают.

Необычные надписи и рекламные вывески активисты ищут в Москве с 2012 года, а потом бережно восстанавливают. Работа сложная и проходит в несколько этапов.

Восстановление старинной рекламной информации хобби международное. У него есть даже официальное название: Ghost sign (подпись призрака). Охотники за приведениями-вывесками есть и в Европе и в Америке.

На свое необычное хобби активисты не просят денег у городских властей. Работу рестовраторов оплачивают из фонда народных пожертвований. Финансово помогают в том числе пользователи Facebook, которым понравилась идея.