Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение перекрыли на участке Шоссейной улицы до 25 декабря из-за строительных работ. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничения действуют на участке от дома 69 до улицы Батюнинская. Как уточняется, движение на участке полностью перекрыто, обустроена объездная дорога.

Ранее движение на двух улицах на западе столицы ограничили по 15 октября из-за проведения работ на инженерных сетях. Речь идет об улицах Семенова-Тян-Шанского и Михаила Певцова.

На улице Семенова-Тян-Шанского движение ограничено в районе домов 31А и 49 по проспекту Вернадского. На улице Михаила Певцова изменения произошли возле дома 108, строения 1, а также в районе дома 110, корпуса 3, строения 1, и у дома 96 по Ленинскому проспекту.

