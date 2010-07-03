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16:48

Выходы станции метро "Воробьевы горы" заработали в штатном режиме

город транспорт метро День города

16:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Все выходы станции "Воробьевы горы" Сокольнической линии метро вновь заработали в штатном режиме. Об этом сообщается в микроблоге столичной подземки в Twitter.

"Все выходы станции "Воробьевы горы" работают в штатном режиме", − сказано в сообщении.


Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня города изменится работа вестибюлей станций метро "Охотный ряд" и "Воробьевы горы". В частности, пассажиров предупредили, что выход № 3 северного вестибюля станции "Воробьевы горы" в течение некоторого времени будет полностью закрыт, а выход № 4 будет работать только на вход.

Пассажирам также посоветовали заранее приобретать билеты, так как это сэкономит время в пути после завершения праздничных мероприятий.

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город транспорт метро День города

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