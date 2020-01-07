Движение транспорта открыли на Варварке у парка "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Движение транспорта открыли на улице Варварка у парка "Зарядье". Об этом информирует ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.

"Движение по ул. Варварка открыто", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что временно было перекрыто движение на этом участке. Изменения были обусловлены большим потоком пешеходов, которые гуляют по столице, посещая площадки фестиваля "Путешествие в Рождество".