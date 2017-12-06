Мемориальную доску в честь Александра Григорьева открыли в Москве

Фото: ТАСС/ООО "Издательский дом Родионова"

Мемориальную доску в честь экс‑руководителя Росрезерва Александра Григорьева открыли в Москве на здании Росрезерва, расположенном в Большом Черкасском переулке, дом 6/7.

"Григорьев достойно прошел служебный путь. С 1983 по 1985 год служил в Афганистане, дослужился до заместителя директора Федеральной службы безопасности. А в 2001 Владимир Путин назначил его руководителем Росрезерва. Это были сложные времена, когда многие средства направляясь в региона и не возвращались. Необходимо было возрождать Росрезерв. И Александр Андреевич прекрасно справился с этим", – сказал на церемонии открытия заместитель руководителя Росрезерва Владислав Гасумянов.

Решение таким образом увековечить память об Александре Григорьеве приняла специальная комиссия за его вклад в систему государственной и экономической безопасности страны, сообщает "Вечерняя Москва".

Александр Григорьев родился в Ленинграде. Он участвовал в войне в Афганистане и занимал должность замдиректора ФСБ. Григорьев награжден орденами и медалями за заслуги перед отечеством и отвагу. Скончался генерал-полковник в Москве в 2008 году.