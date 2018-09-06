Заселение нового дома по программе реновации на юге Москвы начнется 8 сентября

Фото: twitter.com/MosSobyanin

Заселение нового дома по программе реновации на Судостроительной улице начнется 8 сентября. Об этом написал на своей странице в Twitter Сергей Собянин.

"В субботу начнется заселение дома на Судостроительной улице по программе реновации. Жильцы переезжают из соседнего здания, так что им не придется менять бытовой уклад", – написал мэр.

Он также отметил, что всего в южном административном округе столицы в программу реновации вошли 378 домов.

В конце августа 2018 года власти Москвы утвердили 15 новых площадок для строительства стартовых домов по программе реновации жилищного фонда на период 2017-2021 годов.

Перечень пополнился площадками в районах Бескудниковский, Молжаниновский, Южное Медведково, Гольяново, Метрогородок, Перово, Северное Измайлово, Нижегородский, Можайский, Крюково, а также в поселке Щапово (Щаповское), Первомайском районе и в Щербинке.

При этом из списка исключили один адрес – Проектируемый проезд 4062, дом 8, расположенный в Даниловском районе. Таким образом, на данный момент список содержит 256 площадок.

Ранее в Москве снесли первую пятиэтажку в рамках программы реновации. Дом находился на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово.

Снесенная пятиэтажка была построена в 1961 году. Дом блочный, в котором было всего 80 квартир. Сносили его по так называемой умной технологии – почти без пыли. Сначала его целую неделю разбирали рабочие по частям, и только потом на площадку прибыла тяжелая техника.

Всего в программе реновации более пяти тысяч домов, где живут почти миллион москвичей. Для них строятся более 30 новых домов, более 140 находятся на стадии проектирования.