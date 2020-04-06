Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Подъезды всех жилых домов продезинфицировали в Москве в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках масштабной дезинфекции, которую коммунальные службы провели в воскресенье, были обработаны все дороги, дворовые территории, подъезды и лифтовые кабины в жилых домах в городе", – сообщил Бирюков.

Он рассказал, что специалисты обработали 7,6 тысячи объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий. Также было продезинфицировано свыше 110 тысяч подъездов, более 34 тысяч домов и почти 114 тысяч лифтов.

Для дезинфекции использовались специальные рекомендованные Роспотребнадзором антибактериальные средства, безопасные для здоровья человека. Бирюков подчеркнул, что работы по дезинфекции дорог, жилых домов и общественных пространств будут продолжены и дальше.

"Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются", – заключил Бирюков.

Ранее сообщалось, что в Мосгортрансе создали бригады для дезинфекции остановок общественного транспорта. Всего создано 85 рабочих бригад – это порядка 200 человек.

На дезинфекцию подвижного состава Мосгортранс тратит около 4 тонн антисептиков. Температуру водителей измеряют при выходе в рейс и по окончании работы.

С 19 марта Московский метрополитен приступил к промывке тоннелей дезинфицирующим средством с помощью специальных машин. Более двух тысяч сотрудников ежедневно проводят уборку и дезинфекцию в вестибюлях и на платформах всех станций. Поверхности всей пассажирской инфраструктуры промываются раз в один-два часа.

